Genova – E’ stata smontata la tenda pre-triage del Villa Scassi allestita durante l’emergenza Coronavirus davanti all’ospedale.

Le operazioni sono state avviate questa mattina.

La tenda, fornita dalla Protezione Civile per fronteggiare la pandemia di Covid-19, è stata dismessa e smontata.

L’ospedale rimane comunque attivo e in assetto per continuare a garantire i flussi in sicurezza.