Correnti fresche nord-occidentali determinano ancora un po’ di instabilità, soprattutto nella giornata di venerdì. Poi tempo più stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 17 luglio 2020

In mattinata alternanza tra sole ed annuvolamenti sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci temporaleschi su Alpi Liguri e Appennino centro-orientale, non si escludono sconfinamenti lungo le coste sottostanti; attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto. Altrove annuvolamenti sparsi alternati ad ampie schiarite.

Venti: tra la notte ed il mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali nell’entroterra e sul settore centro-occidentale, deboli variabili altrove

Nel pomeriggio deboli dai quadranti meridionali ovunque

Mari: tra poco mosso e mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento

Costa: min 19/23°C, max 26/30°C.

Interno: min 8/17°C, max 23/29°C.

Sabato 18 luglio 2020

Tra la notte e la mattinata cieli nuvolosi o molto nuvolosi, delle deboli piogge potranno interessare il settore centro-occidentale, a seguire netto miglioramento.

Pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti: al mattino deboli dai quadranti settentrionali, poi deboli da sud.

Mari: in prevalenza poco mosso.

Temperature: pressoché stazionarie.

Domenica 19 luglio 2020

Bel tempo ovunque, da segnalare solamente qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Temperature in lieve aumento