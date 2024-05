Liguria – Ennesimo pomeriggio di code e disagi lungo le Autostrade della nostra regione, con diverse segnalazioni di traffico che giungono da tutta la rete.

Lungo l’A10 Genova-Ventimiglia si segnalano due chilometri di coda tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, a causa dei lavori. Sempre nella stessa direzione, traffico intenso tra Genova Pegli e il bivio A10/A7.

In A7 un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, lungo la carreggiata che viaggia verso nord, a causa di un restringimento.

I lavori sono la causa anche dei due chilometri di coda che si segnalano lungo l’A26 in direzione nord nel tratto compreso tra Masone e Ovada, al confine tra Liguria e Piemonte. Infine, un chilometro di coda anche in A12 tra Recco e Rapallo per il ripristino a seguito di un incidente.