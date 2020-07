Portofino – Novità in arrivo al ristorante Pitosforo, meta delle star e dei Vip di passaggio nell’esclusivo borgo marinaro della Liguria. Le voci, sino ad ora solo sussurrate, di un interessamento dello chef Carlo Cracco per il ristorante, ora diventano qualcosa di più di un semplice pettegolezzo.

A rivelarlo il giornalista Mauro Boccaccio, sempre molto informato su tutto quanto accade nel Tigullio, in una delle sue #moleskinedimauroboccaccio.

Il volto noto del mondo della ristorazione sarebbe ormai in dirittura di arrivo per un accordo che vedrebbe il suo intervento personale – non sarà una consulenza – nelle cucine che hanno preparato sontuosi pranzi e cene per personaggi del calibro di Liz Taylor, Richard Burton, Catherine Deneuve, Roger Moore o, ancora, Re e Regine di Svezia, del Belgio e della Danimarca e leader politici o celebrità dello sport.

Un investimento personale di Cracco che punterebbe al rilancio del settore anche in un periodo, quello del Covid, considerato ancora “ad alto rischio”.

Il ristorante Pitosforo, famoso in tutto il mondo, si estende su una splendida veranda ai bordi dell’acqua nel centro della piazza di Portofino.

Pranzare nel locale, con menù legato alla cucina ligure, sorseggiando i preziosi vini della vasta cantina è una esperienza ambita anche grazie al panorama magnifico unito alle brezze del mare ed il sole caldo del riviera.

Dal 1951 una tappa obbligata per i Vip che arrivano a Portofino.