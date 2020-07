Genova – Maurizio Lastrico torna con una delle sue odi, questa volta dedicando un pensiero ad Autostrade per l’Italia.

In sosta durante un tragitto autostradale, il comico genovese ha realizzato un video in cui, con la sua pungente ironia, ha fotografato la condizione attuale della rete autostradale in Liguria e non solo.

“Lasciate ogni speranza quest’estate…Partenza era assai più intelligente se invece di instradarvi dormivate”.

Ecco di seguito il video di Maurizio Lastrico.