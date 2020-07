Genova – Grave incidente nel pomeriggio a San Carlo di Cese, sulle alture del ponente genovese.

Qui, per cause in fase di accertamento, un giovane di 16 anni è caduto dalla scogliera dei laghetti procurandosi gravi ferite.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso tramite l’elicottero.

Amt ha interrotto il transito della linea 71, impossibilitata a passare per la presenza dei mezzi di soccorso sulla strada.