Bragno (Savona) – Ha fatto scattare l’isolamento anche per i colleghi la positività al Coronavirus di un operaio di una ditta con sede a Bragno, in Val Bormida.

Dopo la scoperta della positività al Covid-19, l’uomo è stato posto in isolamento. Secondo le procedure sanitarie in vigore, i 19 operai con cui l’uomo lavora sono stati sottoposti a isolamento.

Incanto cresce la preoccupazione per il cluster savonese.

Dopo la scoperta di un nuovo focolaio in un ristorante all you can eat di Savona, un altro locale in zona Darsena ha chiuso fino a data da destinarsi dopo la scoperta di una persona positiva.