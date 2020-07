Cogoleto (Genova) – Una 20enne è stata salvata nella acque antistanti Cogoleto dai Sommozzatori dei Vigili del Fuoco e dal personale della Guardia Costiera.

La ragazza, una giovane turista straniera, si trovava sulla spiaggia libera insieme al padre, quando, intorno alle 10.30, è scattato l’allarme

L’uomo, non vedendo più la figlia, si è rivolto al vicino stabilimento balneare chiedendo aiuto.

Immediatamente la zona è stata perlustrata anche grazie all’intervento dell’elicottero dei Vigili delFuoco.

La ragazza è stata ritrovata in mare, in difficoltà, per motivi ancora da chiarire.

Soccorsa dai sommozzatori e dalla motovedetta della Capitaneria di Porto, la giovane è stata portata in salvo.