Genova – Ha risposto ad un annuncio per l’affitto di un appartamento ed ha scoperto, durante la visita, la presenza di piantine di marijuana coltivate su un terrazzo.

Un neo ispettore della polizia locale, appena entrato in servizio, ha così effettuato il primo “colpo” scoprendo un’insolita piantagione di cannabis in una abitazione di via Isonzo.

A rendere surreale la scoperta il fatto che la proprietaria, una donna di 74 anni, non si sia fatta il minimo scrupolo ad accettare la richiesta di visionare l’appartamento da parte di un agente della polizia locale e la presenza, sullo stesso sito degli annunci immobiliari, di foto che mostravano la presenza delle piante sul terrazzo.

All’arrivo nell’abitazione l’agente ha verificato l’effettiva presenza delle piante di cannabis ed ha avvisato gli uffici competenti mentre l’anziana ha tentato di “scusarsi” sostenendo di aver avviato la piantagione per usare le piante per il proprio cane, affetto da una grave malattia.

Una verifica dell’anagrafica canina ha però mostrato che l’animale era morto nel gennaio scorso e quindi difficilmente avrebbe potuto usufruire dei benefici effetti delle piante in fase di crescita.

Ora la pensionata è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti e rischia una pesantissima sanzione.