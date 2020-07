Genova – Un’altra giornata nera per gli automobilisti che viaggiano sulla rete autostradale della Liguria a causa di cantieri e cambi di carreggiata che continuano ad essere aperti nonostante le rassicurazioni circa la fine dei lavori entro la giornata di ieri e la riapertura di almeno due corsie di marcia per ogni direzione e su tutta la rete, a partire dalla giornata ordierna.

Code si sono registrate sin dalle prime ore del mattino sulla A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto che corre attorno alla città e sino alle 6 è rimasto chiuso il casello di Genova Ovest proprio per lavori.

Il sito di Autostrade per l’Italia, alle 9,34 di oggi, martedì 28 luglio, segnala coda per 3 km sull’autostrada A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 88.6 – direzione: Genova) tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per lavori

Ancora coda sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.7 – direzione: Milano) tra il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Coda A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova)

Coda di 2 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori

Coda A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano)

Coda di 2 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per lavori

Coda A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri)

Coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Coda A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia)

Coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori