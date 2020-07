Savona – Due nuovi contagi appartenenti al focolaio savonese sono stati rintracciati nella giornata di oggi.

Si tratta di una dipendenti del ristorante all you can eat da cui è partito il cluster.

In totale, i positivi salgono quindi a 73 di cui 60 clienti del ristorante o loro contatti risultati postivi, 10 dipendenti e 3 operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti.

Nella giornata di oggi sono stati repertati 190 nuovi tamponi, di cui i due positivi dei dipendenti del ristorante.

Stabile il numero dei ricoverati, tre, di cui due in ospedale in buone condizioni e uno in isolamento.