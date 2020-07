Genova – L’elicoidale ha superato il test di collaudo e collegherà la A7 con il nuovo ponte Genova San Giorgio.

Sabato 25 luglio sono terminati i lavori sulla struttura di raccordo con il nuovo ponte sul Polcevera, svolti in stretto coordinamento con il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A partire dalla mattina seguente, sono state avviate le procedure di collaudo statico in cui sono stati impiegati otto autocarri, ciascuno con un carico pari a 50 tonnellate.

Gli autocarri sono stati disposti in dieci configurazioni differenti per la verifica dei valori più significativi di flessione sulle travi e di carico verticale sugli appoggi.

Il collaudo è partito alle 7.00 del mattino e si è concluso alle 3.00 del mattino seguente.

Le operazioni sono state poi riprese nella giornata di lunedì, dalle 14.00 alla mezzanotte.

L’analisi dei dati effettuata durante l’esecuzione dei test di carico ha dato esito positivo.

Nei prossimi giorni verranno acquisiti i riscontri ufficiali sulle prove di collaudo.

Sull’elicoidale, gli interventi principali – realizzati grazie al lavoro di 200 tecnici e operai specializzati, operativi per singolo turno di lavoro e con oltre 5 società appaltatrici – hanno riguardato il ripristino conservativo generale della struttura, attraverso lavori su alcune parti dell’opera come le contro-solette, i traversi e l’interno dei cassoni, oltre che il risanamento delle pile mediante sabbiatura e l’apposizione di protettivi esterni.

Sono stati inoltre rinnovati i cordoli per l’installazione delle barriere in posizione più interna per ripristinare la larghezza originaria della carreggiata.

Eseguiti anche interventi di adeguamento alle nuove norme tecniche 2018 e alle recenti linee guida emanate in materia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.