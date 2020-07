Sanremo (Imperia) – Un migrante è precipitato da un viadotto dell’autostrada A10 nel tratto compreso tra Ventimiglia e Bordighera.

E’ accaduto questa notte intorno alle 4.30.

L’uomo è precipitato dal viadotto ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo in codice giallo.

Al momento non è stato chiarito come mai l’uomo si trovasse sull’autostrada ma saranno le indagini della Polizia a far luce sulla vicenda.

Secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo si trovasse insieme ad altri migranti e, nel tentativo di scappare, sia saltato nel vuoto ferendosi.