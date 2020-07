Genova – Sale nuovamente il numero degli attualmente positivi in Liguria.

I dati diffusi da Alisa e riferiti alle ultime 24 ore mostrano un incremento di cinque pazienti, per un totale di attualmente infetti da Covid-19 di 1.152.

Di questi, 21 sono i ricoverati in ospedale (+0), ricoveri che non riguardano le Terapie Intensive, sempre vuote.

175 (-1) le persone in isolamento domiciliare mentre sono altri 8 i pazienti negativi a doppio tampone consecutivo per un totale di 7.492 pazienti guariti.

13 i casi di nuovi contagi delle ultime 24 ore.

Come specificato, i tamponi postivi sono distribuiti nei territori dell’Asl2, Asl3 e Asl 5 individuati da attività di screening.

Due i casi di residenti liguri rientrati dall’estero, 2 casi sono contatti stretti di persone rientrate dall’estero, 2 relativi all’attività di screening dell’Asl2, 1 caso sintomatico è ricoverato in Asl2, 1 caso è relativo a una RSA genovese, 2 sono in Asl3 di cui è un caso di contatto, 2 sono relativi all’attività di screening dell’Asl5 e 1 in Asl5.

Ancora 24 ore senza nuovi decessi registrati per un totale di 1.566 vittime.