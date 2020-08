Cinque Terre – “Proclami elettorali e poi il nulla. La Via dell’Amore, nelle Cinque Terre, è ancora chiusa dal 2012”. E’ l’accusa lanciata da Alice Salvatore, candidata presidente della Regione Liguria per il gruppo Il Buonsenso.

“La Via dell’Amore – spiega Salvatore – è un meraviglioso sentiero che collega Manarola e Corniglia, alle Cinque Terre. Per via di una frana è chiusa dal 2012 e nulla è stato fatto. Nel tempo questo assoluto spreco della bellezza del nostro territorio viene puntualmente dimenticato per poi essere tirato fuori dal cassetto solamente durante la campagna elettorale”.

“Abbiamo vissuto decine di conferenze stampe su questo progetto – ha spiegato Alice Salvatore – in cui vengono presentate continuamente fasi su fasi e poi puntualmente nulla viene realizzato. Adesso, come ci dice Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore, assisteremo all’ennesima conferenza stampa del Commissario straordinario Toti con le solite promesse. Quando finiranno le parole? Così come sono stati capaci nella maggioranza di tirare fuori una grandissimo quantitativo di denaro per una applicazione turistica, puntualmente inutilizzata, o per altre operazioni di facciata ci aspettiamo che si possa sistemare una tra le più belle passeggiate d’Italia e del mondo. Che vergognosamente rimane abbandonata da 8 anni dalle amministrazioni regionali del Partito Unico: centrosinistra e centrodestra sono uguali”.