Genova – L’esibizione delle Frecce Tricolori potrebbe essere “a rischio” in caso di maltempo. Lo spettacolare passaggio acrobatico della pattuglia di aerei dell’Aeronautica Militare potrebbe essere rinviato o addirittura cancellato nel caso di peggioramento delle condizioni meteo previste durante la cerimonia di inaugurazione.

L’indiscrezione circola da qualche minuto per la possibilità che nuvole o un forte temporale possa interessare la zona dell’esibizione proprio durante il volo delle “Frecce Tricolori”.

La pattuglia acrobatica sorvolerà infatti una zona densamente popolata e dispone già di speciali permessi che, però, non consentono di elevare il rischio per la popolazione oltre i limiti ragionevoli.

Per precauzione, insomma, si potrebbe decidere di far slittare l’orario dell’esibizione, previsto intorno alle 18,30, o addirittura lo spettacolo potrebbe essere cancellato qualora la visibilità divenisse limitata per la presenza di nuvole basse o, peggio ancora, in caso di un violento temporale.

La Protezione Civile regionale ha infatti diramato lo stato di allerta giallo per maltempo sino alle 22 di oggi nella zona di Genova e sino alle 2 della prossima notte nella zona di Imperia.

Una scelta difficile per i piloti professionisti delle Frecce Tricolori ma che non può prevedere alcun pericolo per la popolazione sorvolata durante l’esibizione.

Il volo delle Frecce Tricolori nel maggior scorso: