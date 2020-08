Genova – Un ragazzo di 25 anni è rimasto vittima di un grave incidente stradale che si è verificato questa notte sulle strade di Pedemonte di Serra Riccò, in Valpolcevera.

Secondo quanto finora riportato, il giovane stava viaggiando a bordo della propria auto quando, per cause in fase di accertamento, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della sua auto morendo nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

A provocare l’incidente potrebbe essere stato il fondo stradale, reso viscido dalle forti piogge che in quei minuti stavano interessando la zona.