Albenga – L’isola Gallinara non resterà nelle mani del magnate russo che l’ha acquistata per una decina di milioni di euro perché lo Stato Italiano ha diritto di prelazione nell’acquisto e intende esercitarlo. La notizia dell’interessamento del Ministero alla curiosa vicenda della vendita dell’isola sta facendo tirare un sospiro di sollievo ai residenti della zona e ai tanti amanti dello straordinario angolo incontaminato della costa ligure. L’isola, già di proprietà privata e oggetto di lunghi contenziosi per lo “sfruttamento”, è recentemente passata nella disponibilità del magnate ucraino Olexander Boguslayev, noto per essere uno dei protagonisti delle operazioni immobiliari del lusso internazionale.

L’acquisto, definito negli ultimi giorni, aveva fatto scattare il timore che venisse avviato un piano di sfruttamento con la costruzione di un resort o di ville extralusso ma l’intervento dello Stato potrebbe riportare in breve alla calma la situazione poiché, per Legge, ogni bene di importanza storica e paesaggistica non può essere ceduto a terzi prima che lo Stato abbia manifestato o meno il diritto di prelazione nell’acquisto.

In pratica l’isola potrebbe essere acquistata dallo Stato “al posto” dell’attuale proprietario.

Un diritto che va esercitato nei tempi e con le procedure necessarie ma che sembra essere nell’intenzione del Ministero dei Beni Culturali presieduto da Franceschini (PD).

La notizia dell’interessamento è stata confermata anche dal Comune di Albenga che sarebbe stato contattato dallo stesso Ministro per confermare che sono in movimento tutti gli uffici competenti e ci sarebbe anche un piano di “utilizzo” dell’Isola Gallinara” per farne fruire il pubblico nel rispetto dei luoghi e dei beni storici custoditi.

Difficilmente, comunque, anche nel malaugurato caso che la vertenza dovesse finire in Tribunale, il magnate ucraino potrebbe realizzare alcunché sull’isola senza le necessarie autorizzazioni e violando le Leggi italiane.

Ogni precedente progetto immobiliare, infatti, si è sempre arenato sugli scogli della Gallinara, da sempre teatro di naufragi.