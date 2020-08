Genova – Si sono spente allo scoccare delle 22.00 le luci che sormontano la galleria Coronata, dando il via libera alla riapertura del traffico del nuovo Ponte di Genova.

Una lunga attesa, prolungata da un problema nella pavimentazione, che di fatto, ha costretto allo slittamento del passaggio dei primi veicoli dalle 19.00 alle 22.00.

I primi metri percorsi all’interno della nuova galleria, illuminata a giorno, sono stati il preludio al viadotto progettato da Renzo Piano.

Un ponte semplice, scandito dalle antenne luminose e “colorato” dai Led tricolore.

Due corsie per senso di marcia in un percorso che ricalca il tracciato del primo viadotto ma che appare mutato, come la vallata del Polcevera, svuotata del profilo dei tiranti.

In tanti hanno voluto attendere il via libera al passaggio per poter transitare subito sul nuovo ponte, in un misto di sensazioni contrastanti che oscillano tra l’orgoglio per la nuova costruzione e il dolore per quelle vite interrotte improvvisamente il 14 agosto di due anni fa.

L’attesa, le transenne rimosse, poi la galleria e il nuovo Ponte: ecco il primo viaggio sul viadotto.