Genova – Ancora disagi in arrivo per gli automobilisti alle prese con le autostrade della Liguria. La galleria Monte Galletto, sull’autostrada A7 Genova – Milano, al raccordo con la A12 Genova – Livorno, chiuderà per lavori dall’11 al 25 agosto.

Il nuovo cantiere, l’ennesimo all’interno di una galleria già oggetto di ripetuti interventi di modifica e manutenzione, provocherà pesantissimi disagi per il traffico autostradale.