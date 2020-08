Moneglia – Sarà un’indagine aperta dalla Magistratura a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale costato la vita a Sergio Piazzi, 57 anni, tecnico Rai morto folgorato mentre lavorava su un traliccio TV.

Piazzi, genovese, residente in via Napoli, nel quartiere di Oregina, sarebbe stato investito da una fortissima scarica elettrica mentre stava lavorando assieme ad un collega che ha immediatamente chiamato i soccorsi dopo aver visto l’amico e collega cadere a terra.

I due stavano lavorando ad un ripetitore Tv per conto di Rai Way, l’azienda che gestisce il segnale Tv del gruppo Rai.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed anche i tentativi di rianimazione sono stati inutili. A nulla è servito anche l’arrivo dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco, in funzione di eli-ambulanza del 118.

Quando il velivolo è giunto sul posto, per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Sarà ora un’indagine della Magistratura a stabilire come si siano svolti i fatti e se vi siano delle responsabilità per quanto avvenuto.

Quello avvenuto a Moneglia è il terzo decesso sul lavoro in pochi giorni in Liguria.