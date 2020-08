Genova – Una serie di interventi sulle condutture idriche nella zona di Carignano potrà creare alcuni disservizi nella fornitura dell’acqua il prossimo martedì 11 agosto.

A farlo sapere è Iren Acqua comunicando la necessità di effettuare lavori propedeutici alla distrettualizzazione della rete di distribuzione finalizzati al contenimento delle perdite idriche.

Gli interventi partiranno alle ore 8.00 e si concluderanno, salvo imprevisti, alle ore 17.00.

Disservizi si potranno verificare nelle seguenti vie del Comune di Genova interessate dalla manovra:

Viale IV Novembre (dal civ 3 sino alla scalinata L. De Ferrari)

Via Mylius

Salita dei Sassi

Abbassamenti di pressione, non sempre percettibili, si potranno osservare invece nelle seguenti vie:

Corso Andrea Podestà

Piazza Carignano

Via di Santa Chiara

Piazza Galeazzo Alessi

Via Milazzo

Mura delle Cappuccine

Piazza San Leonardo

Salita San Leonardo

Passo Fieschi

Via Fieschi

Via Nino Bixio

Via Innocenzo IV

Via Rivoli

Via Eugenia Ravasco

Piazza di Sarzano

Stradone di Sant’Agostino

Piazza Renato Negri

Via di Ravecca

Salita Coccagna

Passo delle Murette

Vicolo Gattiluso

Vico Fosse del Colle

Piazza Lavandaie

Archivolto di Sant’Andrea

Piano di Sant’Andrea

Via di Porta Soprana

Via Antonio Meucci

Vico dritto Ponticello

Via Dante

Passo del Teatro

Via Ettore Vernazza

Vico Amandorla

Via Bartolomeo Bosco

Vico Del Fico

Piazzetta dei tre Magi

Via San Donato

Vicolo di San Donato

Vico Vegetti

Salita di Mascherona

Vico Alabardieri

Vico della Carità

Scalinata Edoardo Benvenuto

Mura della Marina

Scalinata Sant’Antonio

Vico inferiore Campo pisano

Piazza di Santa Croce

Via di Santa Croce



Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai

lavori che continueranno il normale servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere

posticipati al giorno lavorativo seguente.