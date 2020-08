Savona – Un nuovo focolaio di contagi sta interessando il savonese.

Alla base del cluster, secondo quanto riportato da Alisa, una grigliata che si è svolta il 1 agosto e a cui hanno partecipato una quarantina di persone.

Al momento, dei dieci nuovi contagi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, 7 sono collegati alla grigliata.

L’attività di tracciamento è ancora in corso e al momento ha permesso di individuare i sette positivi, tre dei quali operatori sanitari dell’Orsa Vada Sabatia di Vado Ligure.

L’attività di tracciamento è stata estesa anche all’interno della struttura tra ospiti e operatori e i test finora effettuati hanno dato esito negativo.

Sempre a Savona si sono registrati altri due casi slegati: si tratta di un operatore sanitari rientrato in servizio dalle ferie e sottoposto a tampone come indicato da Alisa in questi casi, e un contatto di caso già accertato.