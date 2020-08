Genova – Torna a crescere la preoccupazione per l’emergenza coronavirus in Liguria. I dati segnalano un nuovo aumento dei contagi, per lo più persone rientrate da viaggi all’estero ma anche il numero delle persone trovate positive al virus.

Al momento non si segnalano decessi ma cresce anche il numero delle persone ricoverate anche se con sintomi non particolarmente gravi.

Le undici persone trovate positive al coronavirus sono così suddivisi:

6 nella Asl1 dell’imperiese: cinque residenti rientrati da un viaggio all’estero e una straniera in vacanza in Liguria presso alcuni parenti

3 nella Asl2 del Savonese: due contatti dal caso del focolaio della grigliata individuato ieri, uno da controllo in Pronto Soccorso

1 nella Asl3 del Genovese: un residente rientrato da un viaggio all’estero

1 nella Asl5 dello Spezzino; anche qui residente rientrato da un viaggio all’estero.

Come sempre si raccomanda l’adozione delle misure minime di sicurezza: occorre indossare la mascherina in tutte quelle situazioni dove non è possibile mantenere la distanza minima di almeno un metro dalle persone e, obbligatoriamente, nei locali, nei negozi e nei luoghi pubblici in genere