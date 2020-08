Genova – Ha tentato di rubare la borsa di una guardia giurata ma, durante la fuga, il proprietario ha riconosciuto il maltolto come proprio e si è lanciato all’inseguimento, fermando il ladro fino all’arrivo della Polizia.

E’ accaduto ieri sera in via Buozzi, a Genova dove un 44enne, approfittando di un momento di distrazione delle due guardie giurate impegnate nel controllo dei passeggeri nella stazione metro, ha tentato di rubare la borsa adagiata all’interno del gabiotto in uso al personale addetto alla vigilanza.

Durante la fuga non è passato inosservato ad uno dei due vigilanti che ha riconosciuto la propria borsa portata a tracolla dal tunisino.

Immediatamente fermato, è stato trattenuto fino all’arrivo della Polizia.

L’uomo, un tunisino irregolare e pregiudicato, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.