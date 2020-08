Genova – Ancora contagi da infezione da coronavirus-covid 19 in Liguria e cresce la preoccupazione per possibili nuovi picchi dopo i controlli nei locali e nelle discoteche che hanno rivelato una scarsa osservanza per distanziamento sociale e uso delle mascherine, specie tra i più giovani.

Sono 12 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria.

Questo il dettaglio:

ASL3 Genova – 5 casi (segnalazioni a dipartimento di prevenzione tra cui 1 turista)

ASL2 Savona – 7 casi di cui:

• 3 strutture sociosanitarie

• 4 contatti di casi confermati (di cui 3 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

Cresce anche la confusione tra chi, rientrato dalle ferie all’estero, in paesi come Spagna, Grecia, Croazia e Malta, ha l’obbligo di auto-segnalarsi alle autorità sanitarie entro 48 ore e di restare chiuso in casa, in isolamento, sino alla certificazione di assenza di contagio.

Oltre mille persone si sono già autodenunciate ma si teme che i ritardi e le difficoltà ad ottenere i controlli possano invogliare le persone a non segnalare i viaggi, specie nei casi in cui il rientro sia avvenuto “via terra”, in auto, treno o pullman e non vi sia quindi traccia del loro viaggio all’estero.

Un rischio alimentato dal timore di dover attendere molto e di non poter fare rientro al lavoro o alle proprie occupazioni, sino al tampone di conferma.

Questo il bollettino del Ministero della Salute e di Regione Liguria

Totale tamponi effettuati 211.264 (+1.033 nelle 24 ore)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti), di cui:

10458 (+12 nelle 24 ore)

 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1344 (2)

 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9114 (10)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi

e deceduti)

1261 (4)

Casi per provincia di residenza:

SAVONA 200

LA SPEZIA 46

IMPERIA 69

GENOVA 775

Residenti fuori Regione/Estero 55

altro/in fase di verifica 116

TOTALE 1261

OSPEDALIZZATI Di cui in TI

Differenza

OSP. da giorno

precedente

Ospedalizzati 22 3 2

ASL1 6 0 1

ASL2 4 0 -1

Ospedale Policlinico San Martino 4 3 -1

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 3 0 2

Ospedale Gaslini 0 0 0

ASL3 globale 0 0 0

ASL 3 Villa Scassi 0 0 0

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 1 0 0

ASL4 Sestri Levante 1 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 4 0 1

Isolamento domiciliare 263 10

TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due

test consecutivi)

7628 8

SCHEDE DECESSI 1569 0

ASL

Soggetti in sorveglianza

attiva

ASL 1 27

ASL 2 326

ASL 3 350

ASL 4 94

ASL 5 166

Liguria 963