Genova – Oltre 5 milioni di euro in arrivo per ricostruire la piscina Nico Sapio di Multedo.

I fondi arriveranno da Regione Liguria e Comune di Genova che hanno deliberato l’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo “Nico Sapio”, attualmente in disuso e in condizioni di degrado avanzato.

Gli immobili verranno trasformati in un complesso di interesse sociale e promozionale dell’attività sportiva, in cui possano svolgersi attività formative e agonistiche delle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni.

Il progetto definitivo di riqualificazione, approvato con delibera di Giunta comunale n.156 del 16 luglio 2020, prevede un importo complessivo di 5,4 milioni di euro, con un finanziamento a carico di Regione Liguria pari a 4 milioni di euro e un cofinanziamento a carico del Comune di Genova per la rimanente parte di 1,4 milioni di euro (26% dell’importo complessivo dell’opera).

L’impianto potrà ospitare manifestazioni ed eventi sportivi agonistici anche in vista di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.