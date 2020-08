Genova – Riprenderanno in autunno cantieri e lavori sulla rete autostradale della Liguria dopo i disagi del periodo estivo. Scambi di carreggiata, chiusure e conseguenti code torneranno a rendere complessi i trasferimenti dal mese di ottobre in poi.

Autostrade per l’Italia sta programmando gli interventi per ripristinare le coperture in lamiera ondulata delle 285 gallerie dove è stata rimossa per consentire verifiche e controlli.

Un intervento previsto dagli accordi con il Ministero dei Trasporti e che prevede che la situazione, post verifiche di sicurezza, torni quella di prima, ovvero con le lamiere ondulate montate sulle volte nelle zone dove sono necessarie per infiltrazioni d’acqua e per evitare che lo stillicidio interessi le vetture di passaggio.

Dopo code e rallentamenti estivi, quindi, anche l’autunno porterà nuovi disagi per automobilisti e autotrasportatori.