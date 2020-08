Genova – Un lento ma costante aumento dei nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria dove, nelle ultime ore, sono stati scoperti 31 nuovi casi di contagio dopo i 30 del giorno precedente.

Numeri che ancora ben lontani dall’emergenza che ha portato al lockdown ma che mettono in allarme il personale sanitario che torna a programmare una eventuale nuova emergenza negli ospedali della Liguria dove i casi conclamati di Covid19-coronavirus tornano ad aumentare nei reparti appena dismessi.

Il virus è tutt’altro che debellato e le precauzioni adottate devono restare prioritarie per evitare una nuova epidemia che potrebbe portare ad un nuovo lockdown.

Resta quindi l’obbligo di mascherina, anche all’aperto, dalle 18 alle 6 del mattino e l’obbligo di auto-segnalamento alla Asl di competenza per chi torna da viaggi all’estero ed in particolare da Spagna, Grecia, Croazia a Malta

Questo il dettaglio dei contagi per provincia di residenza:

ASL 1 Imperia – 4 di cui:

• 3 contatti di casi confermati

• 1 rientro viaggio estero

ASL 2 Savona – 3 di cui:

• 2 contatti di casi confermati

• 1 struttura sociosanitaria

ASL 3 Genova – 17 di cui:

• 7 contatti di casi confermati

• 1 struttura sociosanitaria

• 6 segnalazioni dipartimento prevenzione

• 3 rientro viaggio estero

ASL 5 La Spezia – 7 di cui:

• 5 contatti di casi confermati

• 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione

(Non risulterebbero segnalazioni per la Asl 4)