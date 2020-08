Genova – E’ iniziato questa mattina il primo week end di contro-esodo estivo per la rete autostradale della Liguria. Massima attenzione al flusso di auto e mezzi che percorrerà le strade in entrambe le direzioni per la concomitanza degli spostamenti da e per le località delle ferie estive.

Preoccupa soprattutto il nodo autostradale attorno al capoluogo ligure dove sono in atto importanti lavori e dove si incontrano ancora cantieri, scambi di carreggiata e restringimenti che possono causare code e rallentamenti.

In particolare sull’autostrada A7 Genova – Milano dove è chiusa la galleria di Monte Galletto per lavori e dove il normale tragitto viene modificato con pesanti disagi per gli automobilisti.

Preoccupa in particolare la giornata di domani, domenica 23 agosto, con i rientri dalle ferie in serata.