Genova – Saranno 16 uomini e 14 donne a rappresentare la Lega alle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre in Liguria.

Quattro i capilista dei collegi provinciali: Franco Senarega, capogruppo uscente in Consiglio regionale, per il collegio di Genova; Gianmarco Medusei, assessore alla Sicurezza del Comune di La Spezia, nel collegio di Spezia; Stefano Mai, assessore uscente all’Agricoltura di Regione Liguria, per il collegio di Savona; Alessandro Piana, presidente uscente del Consiglio regionale, nel collegio di Imperia.

«Abbiamo liste molto competitive – ha dichiarato il deputato della Lega e segretario Lega Liguria Edoardo Rixi – con tanti amministratori locali, fra sindaci, consiglieri e assessori comunali e regionali, che conoscono bene il loro territorio. L’obiettivo è consolidare la Lega come primo partito in Liguria. Vogliamo dare un’immagine unitaria di crescita del nostro territorio, per lanciare un chiaro segnale a un governo centrale in cui c’è chi della decrescita felice fa una missione. Dare un voto alla Lega, per questo, vale doppio: significa continuare, anche migliorando, il buon lavoro svolto dalla Lega al governo della Liguria e dare un avviso di sfratto al governo abusivo a Roma».

Tra i candidati in lista, la più giovane è Giulia Giorgi, assessore alle Politiche sociali del Comune di La Spezia, mentre il candidato con più esperienza è Natale Gatto, sindaco di Isola del Cantone.

Nel collegio di Genova, candidata la vicepresidente uscente di Regione Liguria, Sonia Viale, e tanti consiglieri comunali del Comune: Federico Bertorello, Francesca Corso e Lorella Fontana, cui si aggiungono l’assessore alle Politiche sociali, Francesca Fassio, e il presidente del Consiglio comunale, Alessio Piana. Dai Municipi, il presidente del Centro Est, Andrea Carratù, l’assessore al Bilancio del Levante, Sonia Paglialunga, e dallo stesso, il consigliere Elisabetta Marinelli.

Dall’area metropolitana, candidati il consigliere comunale di Chiavari, Sandro Garibaldi, il consigliere comunale di Cogoleto, Francesco Biamonti, e il consigliere della Città Metropolitana, Claudio Garbarino.

Ancora, Vanessa Boggiano, operatrice turistica di Sestri Levante, e Ilaria Murmura, avvocato di Arenzano.

A Imperia, il capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Imperia, Monica Gatti, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Ventimiglia, Mabel Riolfo, e Marco Medlin, storico segretario cittadino della Lega sanremese.

Nel collegio di Spezia, l’assessore al Commercio del Comune di La Spezia, Lorenzo Brogi, il vicesindaco di Sarzana, Costantino Eretta, e il consigliere comunale di Varese Ligure, Luigina Cademarchi.

A Savona, completano la lista il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme, il primario della ASL2 Savona, Brunetto Brunello, la referente cittadina della Lega savonese, Maria Maione, e l’assessore al Commercio del Comune di Savona, Maria Zunato.