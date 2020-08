Genova – Il Comune di Genova, in considerazione della particolare situazione di difficoltà che le famiglie stanno incontrando, concede l’opportunità di pagamento in più rate di quanto dovuto per aver usufruito nel passato anno scolastico dei servizi di asilo nido e di ristorazione scolastica.

Inoltre non saranno applicati interessi di mora in caso di pagamenti effettuati oltre il termine della scadenza (30/09/2020).

La problematica è emersa perché durante il periodo di sospensione delle attività a causa dell’epidemia sono stati sospesi tutti i pagamenti pregressi relativi all’anno scolastico appena concluso e a tale proposito sono stati inviati circa 22.000 avvisi di pagamento.

Sarà possibile contattare l’Ufficio Sistema Tariffario tramite email all’indirizzo risttariffe@comune.genova.it o chiamata al numero verde 800 445325