Sestri Levante (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo l’Aurelia, davanti alla galleria Sant’Anna, nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna.

Qui, per cause ancora in fase di accertamento, un’anziana donna alla guida della sua utilitaria è finita in testacoda schiantandosi contro il muro di contenimento davanti ala galleria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai soccorsi sanitari.

L’anziana è stata estratta dalle lamiere e affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasferita in ospedale in codice rosso.

Durante le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere il transito lungo l’Aurelia: per la violenza dell’impatto, infatti, l’auto si è incastrata nel muro.