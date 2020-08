Genova – Continuano i disagi a causa del maltempo sull’autostrada A7 Genova – Milano.

Allagamenti sono segnalati a Isola del Cantone.

Sempre sullo stesso tratto, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, sono presenti allagamenti diffusi per pioggia.

Sempre sulla A7, in direzione Milano, tre chilometri di coda sono segnalati da Bolzaneto e Busalla per i cantieri, situazione resa più critica per il maltempo.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida.