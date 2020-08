Genova – Ancora confermato il trend in aumento dei nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Nelle ultime ore sono stati 47 i nuovi casi scoperti dai tamponi su una percentuale ridottissima di popolazione.

Un segnale che preoccupa molto i responsabili della salute pubblica e i sanitari che temono una nuova emergenza anche in Liguria.

L’aumento costante dei nuovi contagi induce a confermare l’obbligo dell’uso della mascherine nei luoghi pubblici e anche all’aperto, dalle 18 alle 6

Resta consigliabile anche nel resto della giornata laddove non sia possibile mantenere una distanza minima di 2 metri tra le persone.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi:

– ASL 1 Imperia, 4 casi di cui

3 contatti di casi

1 attività di screening

– ASL 2 Savona, 5 casi di cui

1 rientro viaggio estero

2 contatti di casi

2 attività di screening

– ASL 3 Genova, 15 casi di cui:

6 contatti di casi

1 rientro da altra regione

8 attività di screening

– ASL 5 La Spezia, 23 casi di cui:

1 rientro viaggio estero

2 da ospedale

20 contatti di casi

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.