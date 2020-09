Genova – Silvio Berlusconi positivo al coronavirus-covid 19 e in isolamento nella sua villa di Arcore insieme a due dei suoi figli, anche loro risultati positivi ai test per individuare l’infezione.

Domani Berlusconi dovrebbe essere in collegamento telefonico con la sede genovese di Forza Italia, per parlare della campagna elettorale e per sostenere i candidati del partito alle elezioni regionali del 20-21 settembre.