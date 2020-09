Genova – Proseguono i disagi per gli automobilisti che percorrono la rete autostradale della Liguria. Oltre ai cantieri, scambi di carreggiata e restringimenti, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto sono previste alcune chiusure:

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova est in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la barriera di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova o la stazione di Genova Nervi sulla stessa A12.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto in direzione Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra’, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Genova Aeroporto.