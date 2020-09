La Spezia – Regione Liguria sta emanando un’ordinanza che impone l’obbligo di indossare la mascherina nel Comune della Spezia, sempre durante le 24 ore, da oggi e fino alle 24 del 13 settembre.

In città è stato registrato un nuovo focolaio, già circoscritto, che ha portato a un considerevole aumento dei positivi al Coronavirus nell’Asl5.

Come ha chiarito ieri il presidente della Regione Giovanni Toti, il cluster spezzino riguarda un gruppo di stranieri residenti in Italia coinvolti in attività collettive che hanno innescato il contagio.