Genova – Due genovesi di 27 e 35 anni sono stati arrestati sabato scorso per aver aggredito e massacrato di botte un uomo.

E’ accaduto nel Centro Storico di Genova.

I due uomini hanno aggredito un cittadino del Senegal per futili motivi e lo hanno colpito ripetutamente a calci e pugni, tanto da procurargli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Gli agenti della Polizia di Stato di Genova sono intervenuti rapidamente in soccorso della vittima e, grazie all’aiuto della stessa, hanno rinfacciato tempestivamente i due violenti, in un appartamento di vico Vegetti.

I due, che hanno rivolto anche offese alla Polizia, sono stati arrestati per il reato di lesioni personali aggravate in concorso e saranno giudicati per direttissima oggi.