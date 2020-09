Genova – Un forte temporale si è abbattuto sulla città, nella notte, con forti precipitazioni, raffiche di vento intense che hanno dato origine ad una tromba marina che ha colpito la costa nella zona di Prà causando danni ad un capannone.

Tra le 2,30 e 3 della scorsa notte il picco delle precipitazioni ma il maltempo ha colpito a più riprese in diverse zone della città causando allagamenti e crolli di alberi.

Numerose le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per allagamenti e problemi legati alle forti raffiche di vento.

I pompieri sono intervenuti per alberi abbattuti e rami pericolanti nella zona di Albaro, di Sturla e in via Fillack a Sampierdarena.

Resta in vigore sino alle 12 di oggi, salvo ulteriori modifiche, lo stato di allerta arancione (massimo) per possibili precipitazioni abbondanti, nella zona centro levante della Liguria

(foto Facebook)