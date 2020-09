Genova – Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente che si è verificato ieri sera in via Murtola, a Pra’.

Qui, per cause ancora in via di chiarimento, un’auto condotta da una donna è finita fuori strada sfondando una ringhiera e danneggiando un tubo del gas.

Immediatamente soccorsa, la conducete è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno rimosso l’auto, rimasta in bilico a bordo strada mentre i tecnici Ireti hanno riparato la tubatura.