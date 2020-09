Genova – Maxi incendio di camion nel Porto di Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, a Calata Bettolo, per domare le fiamme che hanno distrutto cinque grossi camion con rimorchio.

Per cause ancora da accertare, infatti, le fiamme si sono estese rapidamente da un mezzo all’altro danneggiando in modo grave tutti e cinque i mezzi posteggiati.

Indagini in corso per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità. Non viene esclusa la possibilità che si tratti di un gesto doloso.