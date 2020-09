Genova – Stato di agitazione e assemblee dei lavoratori convocate in tutti gli stabilimenti Arcelor-Mittal (ex Ilva) per chiedere lo sblocco delle trattative ed una posizione certa da parte del Governo e delle parti in causa.

Torna a surriscaldarsi la vertenza dei lavoratori dell’ex gruppo Ilva che da mesi attendono un segnale chiaro sul loro futuro occupazionale.

Nelle prossime ore i sindacati torneranno a chiedere incontri di chiarimento con la società e con il Governo e potrebbero organizzare altre forme di protesta.