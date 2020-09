Genova – Sono 51 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Liguria.

I nuovi contagi sono così distribuiti.

3 Asl1 (2 contatto di caso confermato, 1 attività screening)

5 Asl2 (3 contatto caso confermato, 2 attività screening)

10 Asl3 (6 contatto caso confermato, 1 accesso ospedale, 3 attività screening)

33 Asl5 (17 contatto di caso confermato di cui 1 da app Immuni, 1 accesso ospedale, 15 attività di screening).

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Sale ancora il numero dei pazienti attualmente positivi, 39 in più rispetto al giorno precedente per un totale di 1.990 contagiati.

Di questi, 98 (+2) sono ricoverati in ospedale. Nel conteggio sono compresi anche i ricoverati in Terapia Intensiva, 11 in totale.