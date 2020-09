Genova – La presenza di un dipendente trovato positivo al Covid-19 ha imposto la chiusura di un ristorante sushi di via XX Settembre.

La positività del dipendente, che ha manifestato i sintomi da Coronavirus, ha fatto scattare le procedure di screening dei dipendenti del ristorante.

Come ha sottolineato anche il presidente della Regione Giovanni Toti durante la conferenza stampa di ieri sera, gli avventori del ristorante sono stati regolarmente registrati permettendo quindi, in caso di positività di altri dipendenti, di contattarli per sottoporsi ai dovuti test sanitari.

Il ristorante rimarrà chiuso fino a venerdì.