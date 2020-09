Sori (Genova) – Intervento dei Vigili del Fuoco di Rapallo nel pomeriggio di ieri per un incendio che ha interessato un container magazzino in un’autofficina in via Caorsi, a Sori.

Qui, per cause ancora da accertare, un incendio ha interessato alcune autovetture.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Rapallo, con il supporto della sede centrale.

Immediatamente si sono prodigati per domare le fiamme riuscendo a limitare i danni su un furgone interessato dall’irraggiamento dell’incendio.

Nel rogo un container magazzino è andato distrutto.