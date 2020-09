Genova – Mezzi di soccorso bloccati dalle auto posteggiate in sosta vietata e in modo da restringere la carreggiata al limite della praticabilità. Ancora una tragedia sfiorata a causa della sosta selvaggia a Genova.

Ieri sera, in via del Tonale, nel quartiere di Cornigliano, l’ultimo episodio di una serie che non sembra avere fine.

I mezzi dei vigili del fuoco sono stati rallentati e bloccati dalle auto in sosta selvaggia e hanno faticato a raggiungere il civico 25 di via Tonale, dove era in corso un grave incendio.

In particolare l’autobotte dei pompieri è rimasta bloccata a distanza dal luogo dell’intervento, costringendo i vigili del fuoco a manovre di emergenza.

Fortunatamente non si registrano feriti ma la situazione, denunciano i residenti, è nota da tempo e il Comune non è intervenuto nè con dissuasori di sosta e neppure con una vigilanza continua che in altri quartieri della città ha avuto risultati.

Forti le polemiche per episodi che si ripetono con una certa ricorrenza senza un concreto intervento da parte di chi dovrebbe gestire la sicurezza dei cittadini.