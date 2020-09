o Genova – Tentata rapina in via Paolo Reti, nel quartiere di Sampierdarena dove un cittadino nigeriano di 26 anni si è avvicinato a due ecuadoriani di 29 e 26 anni e dopo averne minacciato uno di prenderlo a pugni ha iniziato a tastare le tasche dei due giovani intimoriti, alla ricerca di portafogli e oggetti valore.

Insoddisfatto, si è allontanato continuando a minacciarli mostrando i pugni.

Le vittime hanno richiesto immediatamente l’intervento della Polizia che ha intercettato rapinatore, pochi minuti dopo, in largo Jurse.

Alla vista degli operatori il giovane nigeriano ha cercato di fuggire, percorrendo solo 200 metri prima di essere bloccato da una pattuglia della Polizia stradale, intervenuta in ausilio.

Nonostante fosse ormai senza vie di fuga, l’uomo ha opposto resistenza tanto da costringere gli agenti delle volanti dell’U.P.G a ricorrere all’uso dello spray al peperoncino.

Da accertamenti è risultato destinatario di due rintracci: il primo per la revoca della misura d’accoglienza ed il secondo per la violazione delle misure di contenimento del Covid-19.