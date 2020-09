Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri pomeriggio un cittadino albanese di 42 anni per il reato di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, sottoposto agli obblighi di firma presso il Commissariato di San Fruttuoso, ieri pomeriggio si è presentato completamente ubriaco e senza mascherina.

Quando il poliziotto, in servizio presso il corpo di guardia del commisariato, gli ha detto di indossarla il 42enne si è spazientito minacciandolo ed offendendolo.

L’agente a quel punto, per evitare problemi, ha richiesto l’intervento di una volante ed i due agenti, sempre del commissariato, sono riusciti così a placare le ire del 42enne che non contento si è scagliato contro di loro colpendoli con pugni e calci tanto da procurargli ferite guaribili in 15 gioni.

Fissate per questa mattina la direttissima.