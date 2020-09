Genova – Ancora un record negativo per la Liguria che, nelle ultime 24 ore, ha evidenziato ben 141 nuovi cadi di contagio da coronavirus-covid 19.

A preoccupare è soprattutto la concentrazione di gran parte dei contagi nella zona di La Spezia dove si sono registrati 91 nuovi casi di tampone positivo al virus.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1 Imperia: 9 casi

7 contatto caso confermato

2 attività screening

• ASL 2 Savona: 4 casi

1 contatto caso confermato

3 attività screening

• ASL 3 Genova: 33 casi

18 contatto di caso confermato

15 attività screening

• Asl 4: 4 casi

1 contatto caso confermato

3 attività screening

• Asl 5 La Spezia: 91 casi

50 contatto di caso confermato

41 attività di screening

In aumento i casi di positività al virus, con 117 casi in più per un totale di 2.462 persone.

Aumentano anche i ricoveri un ospedale che raggiungono quota 140, di questi 12 sono ricoverati in Terapia Intensiva.

1.111 sono i pazienti che si trovano in isolamento domiciliare (+49).

24 negativi a doppio tampone nelle ultime 24 ore per un totale di 8.014 guariti da inizio emergenza.

Fortunatamente non si registrano nuove vittime. I decessi in Liguria restano fermi a quota 1.582.

Tamponi = 269.875 (+2.445)

Di seguito il dettaglio delle singole Asl.

Ospedalizzati:

Asl1 = 8

Asl2 = 11 (1 UTI)

San Martino = 10 (3 UTI)

Galliera = 19

Gaslini = 8

Asl4 = 5

Asl5 = 79 (8 UTI)

Attualmente positivi per residenza:

IM = 122 (+7)

SV = 218 (-1)

GE = 1002 (+25)

SP = 844 (+71)

Fuori regione = 99 (+5)

Altro o in fase di verifica = 177 (+10)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.779

Asl1 = 96

Asl2 = 194

Asl3 = 535

Asl4 = 114

Asl5 = 840